Câmara de Manaus abre inscrições para 12 cursos do programa EscolegisCMM

Por meio da plataforma EscolegisCMM, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) abre a partir desta terça-feira (15/3), as inscrições para 12 novos cursos, sendo um presencial, com turmas matutina e vespertina. Os módulos são gratuitos e abertos à população. Os candidatos devem acessar o escolegiscmm.com.br e realizar a inscrição, até o dia 30 de março.

Os cursos disponíveis na plataforma a partir de 1º de abril são de: Auxiliar Administrativo (20h), Auxiliar de Recursos Humanos (20h), Gestão Orçamentária e Financeira Pública (20h), Informática Avançada (12h), Inglês Avançado (20h), Libras Intermediário (12h), Desenvolvendo Competências de Liderança (12h), Operador de Caixa (12h), Políticas Públicas (20h), Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno (20h) e Introdução à Gestão de Projetos (20h).

Na modalidade presencial, o curso Planejamento Estratégico para Organizações Públicas (20h), será realizado no período de 28 de março a 1º de abril no auditório Zany dos Reis na sede do Poder Legislativo.

A diretora da Escola do Legislativo Léa Alencar Antony, Débora Cavalcante, ressalta a grade de cursos disponibilizada e convida a população a se inscrever no programa. “Estamos com um a grade de cursos muito extensa e diversificada, essa é uma grande oportunidade que a Câmara de Manaus disponibiliza de forma totalmente gratuita para a população”, informa Débora.

Desempregada a um ano e três meses, Geisy Duarte viu na plataforma a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Após concluir o curso de Controle de Qualidade ela relata como foi a sua experiência. “A plataforma é de fácil uso e o conteúdo é de qualidade. Já fiz vários cursos e aprendi coisas que tenho certeza, farão uma grande diferença na hora de uma possível entrevista de emprego”.

Para outras informações o interessado pode acessar o site da Câmara Municipal de Manaus ou escolegiscmm.com.br.