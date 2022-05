Câmara aprova por unanimidade reajuste nos salários de servidores da prefeitura

Os vereadores aprovaram por unanimidade ontem (16), o reajuste anual dos vencimentos dos servidores ativos e inativos, vinculados à Área não Específica da Prefeitura de Manaus, em cumprimento à data-base estabelecida pelo art. 3º da Lei Municipal 2.274, de 14 de dezembro de 2017.

De acordo com a matéria, o reajuste será de 3,92% referente à data-base 2019/2020 e 6,22% referente à data-base 2020/2021.

Os parlamentares também aprovaram na mesma sessão, o reajuste de 10,24%, dos contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), referente à data-base dos períodos de 2019/2022 e 2020/2021. Ambas matérias tramitaram em regime de urgência, a pedido do líder do governo municipal na Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Marcelo Serafim (Avante), que garantiu a celeridade na tramitação e aprovação dos reajustes.

Para o vereador Caio André (PSC), este é um pleito antigo, desejado pelos servidores, que o prefeito David Almeida (Avante) concretiza ao mandar a mensagem para aprovação. “Este é um pleito antigo, de pelo menos dez anos atrás, e nós temos esse conhecimento, da falta de dignidade que eles passavam nesses locais e agora o prefeito traz de volta esse orgulho de ser servidor”, enfatizou.

Opinião compartilhada pelo vereador Fransuá (PV) que salientou o olhar justo do prefeito. “Esses profissionais merecem um olhar diferenciado, que não tinha no passado e agora está sendo ajustado. Ainda existem outros passos a serem dados e creio que o nosso chefe está olhando para cada servidor”.

Com informações da Dircom/CMM