Calendários com a arte de Rui Machado

No Brasil sempre se fala que o ano só começa depois do carnaval, sendo assim, o artista plástico e poeta Rui Machado começa o ano tendo o seu trabalho estampado em dois calendários: em Manaus e Brasília, ou seja, é um brinde em dose dupla aos muitos admiradores de sua arte.

Em Manaus, a arte de Rui, ilustra o calendário de 2020 que foi lançado pela Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, numa iniciativa de seu Diretor-presidente Mario Aufiero. O calendário, traz em suas páginas obras da mais recente exposição do artista denominada Amazônia: Arte & Fatos. No referido calendário, além de 12 obras, traz um texto assinado pelo artista.

Além do calendário, foram distribuídos como brinde pela Imprensa Oficial, dentro de uma eco bag; uma caneca, uma camiseta e um caderno organizer estampados com a obra do referido artista.

A GH Comunicação Gráfica, uma das maiores empresas do ramo na capital federal, pela segunda vez utiliza as obras de Rui Machado em seu calendário. A primeira vez foi em 2013 com os quadros da exposição Herança. Devido a excelente repercussão do trabalho, sua proprietária Samara Hanna resolveu repetir a dose em 2020, utilizando obras de duas exposições: Pachamama e Amazônia: Arte & Fatos

O calendário recebeu o titulo de Amazônia 2020, que além da arte de Rui Machado também tem foto do artista com informações e texto. Os calendários estão sendo distribuídos para os clientes da gráfica por todo o Brasil.

Para o artista é uma enorme satisfação fazer parte do dia a dia de muitas pessoas em Manaus, pelo Brasil afora e até no exterior, pois essa iniciativa demonstra respeito e valorização pelo que é produzido com amor, foco e determinação, por alguém que sempre divulga e defende a Amazônia em seu trabalho.

O artista curte muito esse momento: “Felicidade é ter minhas obras ilustrando dois belíssimos calendários, valorizando o que faço e dando oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho que faço com esmero e muito amor”.