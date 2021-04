Calendário do auxílio emergencial 2021; veja todas as datas de pagamento

O governo divulgou o calendário do auxílio emergencial 2021. Os depósitos do benefício vão começar a ser feitos em Conta Poupança Social Digital em 6 de abril e vão até 22 de agosto para os trabalhadores informais cadastrados no programa via Cadastro Único, site e aplicativo do auxílio emergencial.

Assim como em 2020, o auxílio emergencial vai ser pago em conta criada pela Caixa Econômica Federal (CEF) – escalonado pelo mês de nascimento do beneficiário – e poderá ser movimentado para o pagamentos de contas e compras via aplicativo Caixa Tem. O saque em dinheiro e a transferência para outras contas seguem outras datas. (veja calendário oficial e completo do auxílio emergencial abaixo)

Os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) vão receber de 16 de abril até 30 de julho – seguindo o calendário regular do programa pelo número final do NIS, sempre nos dez últimos dias úteis do mês. (veja calendário do Bolsa família abaixo)

O auxílio emergencial 2021 será pago para 45,6 milhões de famílias em quatro parcelas de R$ 150 (famílias de uma só pessoa), R$ 250 (famílias de 2 pessoas ou mais) ou R$ 375 (mães chefes de família monoparental). As regras que definiram quem terá direito ao benefício este ano foram divulgadas em 18 de março. (veja as regras clicando aqui)