Caixa Econômica vai abrir agência em Novo Aripuanã

Segundo o deputado federal Átila Lins (Progressistas), a Caixa Econômica Federal deverá abrir em breve uma agência no município de Novo Aripuanã, no Vale do Rio Madeira.

O anúncio foi feito pelo próprio presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em cerimônia realizada na sede da CEF, em Brasília, na terça-feira (29), com a presença de Átila e do prefeito de Novo Aripuanã, Jocione Souza, além da primeira-dama do município, Josilda, e dos vereadores Neumice Pinto, presidente da Câmara, Carlos Pinto, Suzy Lopes e Makanak.

“O evento aconteceu no gabinete do presidente Pedro Guimarães, no nomento em que o Governo Federal amplia o número de agências da CEF no Brasil e no Amazonas”, comentou o deputado.

A agência de Novo Aripuanã é a oitava conseguida por Átila junto a Caixa Econômica. As outras agências anunciadas pela entidade contemplam as cidades de Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Barreirinha, Eirunepé, Ipixuna, Boca do Acre e Nova Olinda do Norte.