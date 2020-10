Caio André visita comunidades do Alto Rio Negro e destaca potencial econômico da região

Aos 41 anos de idade, o advogado e gestor esportivo, Caio André, candidato a vereador pelo Partido Social Cristão (PSC) tem visitados várias comunidades rurais do Alto Rio Negro e destaca os potenciais econômicos da região. Pescador esportivo e com grande conhecimento da área. Caio conta que um de seus projetos é a exploração dessa atividade que pode gerar muito lucro e aumentar o turismo na região rural de Manaus.

“Manaus tem uma força extrema para crescer no âmbito do turismo atrelado a pesca esportiva. Sou pescador esportivo há muitos anos e sei que o Amazonas recebe vários pescadores anualmente, mas eles só passam por Manaus, pelo aeroporto, e vão para outros municípios. Um dos nossos projetos é incentivar a pesca esportiva no âmbito municipal e em parceria com quem mais conhece a região, os ribeirinhos”, explica.

Com a bandeira do esporte e inclusão, o candidato destaca ainda a luta que ele travará, se eleito, na Câmara Municipal pela recriação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) extinta neste ano.

“Diante do momento tão delicado que o mundo inteiro vive por conta da pandemia, o esporte manauara ficou sem lugar, sem caminho com a extinção da Semjel. Minha vida sempre foi regada pelo esporte e sei da importância dessa secretaria para a formação de bons cidadãos, por isso, um dos meus compromissos, independente de quem for o novo prefeito, é lutar pela volta dessa pasta”, destaca.

A iniciação esportiva e os espaços de lazer para a comunidade também serão temas de exigência do candidato na Câmara. “A prática desportiva é fundamental para a manutenção da saúde, por isso serei um fiscal ferrenho dos investimentos nessa área. Inclusive, temos projetos para a instalação de núcleos de iniciação esportiva nos bairros de Manaus, onde aproveitaremos os espaços já existentes, que deverão passar por revitalização, além de propor a construção de novos. Acreditamos que assim, além de termos espaço para o lazer, formaremos bons atletas”, conta.

O candidato Caio André explica porque quer ser o nome do esporte na Câmara Municipal de Manaus. “Meus amigos, sou ex-jogador profissional de futebol e gestor esportivo, portanto, já estive nos dois lados desse mundo do esporte. Sei que é possível fazer muito pelo esporte, basta ter preparo, conhecimento e compromisso com a sociedade. Atualmente, temos 41 vereadores e nenhum deles é da área esportiva. Por isso, pretendo ser esse representante na Câmara”, finaliza.

*Com informações da assessoria