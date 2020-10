Caio André faz 1º ‘bandeiraço’ no Dom Pedro

O cruzamento das avenidas Pedro Teixeira e Dom Pedro, na zona Centro-oeste, ficaram verde e branco no fim da tarde da última quarta-feira (21) quando o candidato a Vereador Caio André (PSC) reuniu amigos e apoiadores para o primeiro ‘bandeiraço’ da sua campanha. No total, mais de 100 pessoas estiveram presentes e fizeram a entrega de folhetins com a biografia e as propostas do Caio para o esporte e inclusão na cidade de Manaus.

“Esse local é emblemático. Foi aqui que tudo começou. Minha história no esporte e a minha formação educacional tiveram início aqui no bairro Dom Pedro. Não poderia ser um local diferente. Estou rodeado de amigos que querem o melhor para Manaus e acreditam que juntos poderemos fazer mais pelo esporte e pela inclusão”, conta Caio.

Há 23 dias da eleição, o candidato relembra suas visitações e destaca a disposição para visitar todos os bairros da cidade, conversar com as pessoas e ouvir as demandas. “Eu já estive em vários bairros de Manaus e ouço as pessoas, pois sei que é ouvindo elas que vamos planejar bem nossos projetos futuros. Visitarei os lugares mais longínquos da nossa cidade, desde a zona metropolitana a rural, mas irei mostrar meus projetos e ouvir os problemas que cada cidadão tem passado”, frisa.

O candidato destaca ainda que dentro dessa caminhada da campanha tem ouvido muitos relatos de pais de famílias, de jovens e adolescentes, que clamam por espaço de recreação e lazer. Em alguns lugares até existe esse espaço, porém, em condições ruins. “Em muitos lugares que vou, a população sempre reclama da falta de lazer, de um programa que preste essa atenção as comunidades. Uma das minhas propostas vai de encontro a isso, pois é a recriação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) que atualmente não existe mais”, explica.

“A partir da criação da Semjel, iremos propor a instalação de núcleos de iniciação esportiva nos bairros. Os núcleos deverão acontecer em locais já existentes, mas que deverão ser revitalizados e até adequados para algumas práticas esportivas. Mas vamos propor também a criação de novos espaços em bairros que ainda não tem. Acreditamos que com isso levaremos o esporte e o lazer a todos, além de tirar os jovens da ociosidade e de possíveis interesses para as práticas errôneas”, finaliza.