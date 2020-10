Caio André destaca suas propostas para Manaus

Advogado e com grande experiência em gestão esportiva, o candidato a vereador Caio André de Oliveira (PSC) é a mais nova opção para a Câmara de vereadores que pode representar o seguimento do esporte. Aos 41 anos de idade, Caio afirmar estar preparado para propor novos projetos e leis que beneficiem o esporte, e que as oportunidades cheguem a todos.

“Minha bandeira é o esporte e a inclusão, e destaco isso porque sou conhecedor das mazelas que nossa juventude passa todos os dias sem oportunidades. Tenho experiência, estou preparado e acredito que poderei não só propor novas leis e incentivar o esporte, mas fiscalizar o dinheiro público”, afirma.

O candidato frisa que o legislativo municipal não tem nessa legislatura nenhum nome advindo do esporte e que possa falar pela importância e suas especificidades. “Atualmente nós temos 41 vereadores e nenhum representa o esporte. Quem pratica esporte tem mais saúde, e para a juventude o esporte é uma peça de formação de caráter e disciplina, qualidades indispensáveis para qualquer profissional. Eu acredito que podemos fazer mais juntos, por isso coloco meu nome a disposição da população manauara”, completa.

Na última quarta-feira (30/9), o candidato reuniu mais de 200 apoiadores em uma conversa que obedeceu todas as regras sanitárias de prevenção a Covid-19 e explanou sobre seus principais planos para Manaus na área esportiva.

“Nós vamos propor a instalação de núcleos de iniciação esportiva nos bairros. Aproveitaremos espaços já existentes, mas vamos sugerir a construções de novos. Realizaremos politicas públicas de acessibilidade, inclusive para os paratletas. Vamos propor ainda a reativação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e lutar pelo retorno do projeto Bolsa Atleta Municipal. Buscaremos incentivo ao esporte amador em parceria com as federações esportivas”, destaca.

Caio tem muita ligação com o futebol local. Já atuou profissionalmente pelo Nacional e pelo Sul América. No futsal, foi seis vezes artilheiro do campeonato estadual. Mas outra paixão do candidato é a pesca esportiva, uma área que ele acredita que tem um enorme potencial econômico para a nossa região. “A partir da nossa expertise na área da pesca esportiva, vamos incentivar a modalidade no município, em parceria com os ribeirinhos, e tenho certeza que isso dará muito certo”, finaliza.