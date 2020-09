Caio André destaca a importância do esporte na formação dos jovens

“Eu acredito que o esporte transforma a vida das pessoas”. É o que diz o pré-candidato a vereador Caio André ao ser questionado sobre levantar a bandeira do esporte e da inclusão. Aos 41 anos de idade e com experiência em gestão esportiva há mais de 15 anos, ele já teve sua candidatura oficializada e espera o inicio da campanha para expor seu projeto e conquistar a confiança da população manauara.

Quando foi secretário de esportes do Estado, Caio demostrou o quanto pode ser feito por essa área. No futebol, por exemplo, a Secretaria desonerou os times de pagarem o aluguel das praças esportivas como Arena da Amazônia, Carlos Zamith e Ismael Benigno (Colina), onde esses times puderam aplicar recursos oriundos dessa economia em outros setores clube. No futebol de base, criou o projeto “Base Forte” que atendeu 14 equipes de futebol federadas que disputavam os campeonatos estaduais nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-21; onde eles recebiam todo o material esportivo, além de suporte técnico e com fisioterapeutas.

No voleibol, Caio escreveu uma página muito importante no que circula essa modalidade. Apesar do pouco tempo a frente da então Sejel, foi possível fazer projetos notórios, como a implantação de núcleos da modalidade em três municípios do Estado, Boa Vista do Ramos, Presidente Figueiredo e Manacapuru. O núcleo atendia crianças e adolescentes com até 17 anos de idade.

O projeto era executado em parceria com a Federação Amazonense de Voleibol (FAV) e era supervisionado pelo Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara). O objetivo do projeto era incentivar a prática da modalidade, bem como descobrir novos talentos. Já em 2019, durante os Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s) houve resultado do projeto, onde o primeiro lugar do vôlei de praia, categoria masculino juvenil, foi conquistado pela dupla de Boa Vista do Ramos e que faziam parte do núcleo.

“Nós acreditamos na força do esporte. Onde tem esporte, a criminalidade diminui e consegue até ser extinta. Nossos jovens precisam de oportunidades, como ocorreu com os garotos de Boa Vista do Ramos. Treinaram, se preparam e sagraram-se campeões. Queremos levar o esporte para os lugares mais longínquos e mudar a vida das pessoas. O esporte ensina a ter disciplina e dedicação, o que é importante para formação de qualquer cidade”, finalizou.

“O Ano de 2019 foi marcante para o futebol amazonense. Tivemos a ascensão do Manaus FC para a Série C, o que trouxe a confiança do torcedor manauara no nosso futebol e o fez voltar aos estádios e vibrar com um time nosso”, destacou.

