Cadastro no programa Leite do Meu Filho pode ser feito pela internet

O cadastro no programa de nutrição infantil Leite do Meu Filho pode ser feito pela internet. Gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o procedimento tem o objetivo de reforçar as medidas de prevenção de aglomeração de pessoas durante a pandemia de Covid-19, além de facilitar o acesso dos usuários aos programas sociais do município, de forma mais confortável, ágil e econômica.

Para realizar o cadastro online, a mãe ou responsável legal pela criança deverá preencher todos os dados do formulário clicando aqui.

Após 15 dias, será possível consultar o status do cadastro realizado, se foi aprovado ou reprovado, com o respectivo motivo, no site da Semsa.

Vale destacar que, apesar de ser online, a aprovação do cadastro não é automática. Todas as informações serão analisadas e avaliadas pela equipe técnica, conforme as diretrizes do programa (criança menor de cinco anos de idade, prescrição médica para crianças menores de 12 meses com indicação clínica para substituição do leite materno por fórmula infantil e o perfil de vulnerabilidade social da família).