Cadastro e recadastro da meia-passagem estudantil 2021 começa no próximo dia 18

Estudantes de Manaus devem ficar atentos ao período de cadastro e recadastro do benefício da meia-passagem estudantil de 2021 que terá início no próximo dia 18 e se estenderá até 18 de março. Trata-se de mais um serviço da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para garantir o acesso de estudantes ao ensino e ainda formação profissional.estudan

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, ressaltou a importância de manter o benefício aos estudantes da capital. “É fundamental que os estudantes atentem ao prazo estabelecido. Com esta medida, atendemos uma recomendação do prefeito David Almeida, que solicitou atenção à manutenção da meia-passagem para que nenhum estudante seja prejudicado”, disse.

Os procedimentos serão realizados pela Internet, por meio do site estudantes.manaus.am.gov.br. O procedimento por meio virtual é uma forma de prevenir a disseminação do novo coronavírus.

Primeiro cadastro

O estudante que nunca utilizou o benefício da meia passagem, não importa a idade, poderá se cadastrar pela primeira vez. Este procedimento deverá ser feito pelo site e, após 72 horas, o estudante deverá se dirigir a sede do Sinetram, na avenida Constantino Nery, nº 476, Centro, portando Identidade ou Certidão de Nascimento e CPF, para solicitar a emissão do Cartão.

O Sinetram adotará todas as medidas preventivas para atender ao público, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento, organizando filas e orientando os estudantes. Atualmente, o horário de atendimento no órgão ocorre entre 8h e 16h.

Caso o estudante seja menor de 18 anos, deverá comparecer ao Sinetram acompanhado do responsável legal. Após esse procedimento, aguardar a aprovação de seu cadastro pela instituição de ensino e o início do ano letivo para assim poder comprar a quantidade de créditos referentes ao curso que irá frequentar.

Vale ressaltar que o CPF é obrigatório para o cadastro.

Recadastramento

O recadastramento também deve ser feito de 18 de fevereiro de 2021 a 18 de março de 2021, por meio do site estudantes.manaus.am.gov.br.

O processo de recadastramento nada mais é que a atualização de todas as informações acadêmicas do ano de 2020 para 2021 em que o aluno informa se mudou de curso, endereço ou instituição de ensino. Após esse procedimento, o aluno aguarda a instituição confirmar os dados informados e, se tudo estiver ok, a própria instituição aprova o cadastro.