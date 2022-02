Caças interceptam avião com 165kg de supermaconha na Amazônia

Um avião com 165 kg de skunk, droga também conhecida como supermaconha, foi interceptado por militares da Força Aérea Brasileira (FAB) e investigadores da Polícia Federal (PF).

A ação ocorreu no início da tarde deste sábado (19/2), na região central do Amazonas.

Dois caças A-29 Super Tucano e um helicóptero H-60 Black Hawk da FAB foram utilizados na abordagem.

Após a interceptação, o avião modelo PA-34 Seneca fez um pouso forçado em um canavial. Confira no vídeo:

Segundo os agentes que participaram da missão, o avião levantou suspeitas ao sobrevoar a região, que é conhecida por ser rota para o tráfico de drogas, sem plano de voo.

Após a aterrissagem do avião suspeito, um helicóptero da FAB pousou no local e constatou a presença da droga no avião.

A supermaconha estava sendo transportada dentro de malas.

