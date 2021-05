Cabo Maciel vai ao IPAAM tratar sobre regularização fundiária no sul do AM

O deputado Cabo Maciel (PL) esteve hoje (4) no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), com o diretor presidente, Juliano Valente, reforçando o alinhamento nas ações de regularização dos comunitários de Santo Antônio do Matupi, Distrito de Manicoré, do Juruá, Itacoatiara, Comunidade Holywood na BR 174 e outras áreas, além da legalização do manejo e exploração do extrativismo mineral, na região Sul do Amazonas.

Na reunião, tratou-se da necessidade dos empresários licenciarem os seus negócios para que trabalhem de forma legal, respeitando o meio ambiente, sem agredir a natureza, gerando emprego e renda a milhares de famílias nessas áreas.

“Um ponto importantíssimo que o Amazonas precisa avançar, em parceria com o Governo Federal, é a questão da regularização fundiária de terras do Estado e da União. A nossa economia, principalmente olhando para o futuro, passa necessariamente por essa engrenagem que deve ser discutida e estudada para que aconteça o desenvolvimento com responsabilidade ambiental”, destacou Maciel.