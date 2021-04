Cabo Maciel defende feira nos galpões próximos à Ponte do Rio Negro

Buscando diminuir os índices de violência, roubos, furtos e consumo de drogas, no bairro da Compensa III, em Manaus, e após visita às antigas instalações de operários que trabalharam na construção da ponte sobre o Rio Negro, o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Cabo Maciel (PL), protocolizou requerimento solicitando a construção de uma feira ao ar livre nos galpões que ficam na entrada da Ponte Rio Negro.

De acordo com Cabo Maciel, essa iniciativa precisa contar com o apoio do Governo do Estado para o qual encaminhou sua indicação para que essa obra possa acontecer, certamente vão inibir permanência ali de pessoas mal-intencionadas, porque hoje o local serve apenas para o consumo de drogas e para meliantes se esconderem a fim de praticar crimes.

“É papel nosso pensar em medidas que visem melhorar o convívio das pessoas, e aproveitar espaços públicos que estão em desuso e transformar como alternativa para entregar a população, que possam gerar emprego, renda e qualidade de vida”, concluiu Cabo Maciel.

*Com informações da assessoria