Cabo Maciel convoca a população para debater reforma e modernização da AM-010

O deputado estadual Cabo Maciel (PL), usando a tribuna na manhã desta terça-feira (2), convocou a população de Itacoatiara (distante 176 km de Manaus em linha reta), Silves (204 km), Itapiranga (227 km), Urucará (261 km), Urucurituba (208 km) e São Sebastião do Uatumã (247 km) a participarem da Audiência Pública que acontecerá às 10hs do próximo dia 12, promovido pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), que vai debater sobre os serviços de engenharia para reforma e modernização da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

Conforme Cabo Maciel, a Audiência ocorrerá na forma virtual, por videoconferência, em tempo real, no YouTube e no Facebook. Serão disponibilizadas 250 vagas para participação na videoconferência. O formulário de inscrição estará disponível no site da Seinfra, até a data do evento.

Em seu discurso, Cabo Maciel destacou o repasse financeiro de R$ 219.465.652,60 para a Seinfra recuperar a rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara), oriunda de Emenda Parlamentar de autoria do Senador Omar Aziz (PSD). O dinheiro é do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas o Governo do Amazonas entra com uma contrapartida de R $4,5 milhões.