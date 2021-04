Cabo Maciel anuncia Feira de produtos regionais em Itacoatiara

O vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Cabo Maciel (PL), anunciou em live que estuda a possibilidade de realizar, na segunda quinzena de maio, uma grande feira de produtos regionais, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), no município de Itacoatiara (distante 176 km de Manaus em linha reta).

A ação tem como objetivo auxiliar no escoamento da produção agrícola e gerar renda para os produtores rurais, além de beneficiar as famílias de feirantes da região.

Expediente neste sentido foi protocolado nesta terça-feira (27) ao Governo do Estado, por meio da ADS, que vai organizar o evento com a instalação da estrutura da Feira, incluindo tendas, coletes, bonés, mesas, cadeiras e expositores de pescado e dos produtos agrícolas.