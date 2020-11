“Buscaremos fomentar o empreendedorismo, a geração de empregos, com capacitação para ajudar os trabalhadores”, afirma Alberto Neto ao Blog da Floresta

Sendo estreante na corrida pelo posto de prefeito eleito de Manaus, o atual deputado federal Alberto Neto (Republicanos) é o quarto entrevistado pelo Blog da Floresta, neste domingo (7). O ex-capitão da Polícia Militar, que tem baseado parte da atenção de campanha em políticas à segurança pública, também se apoia no favoritismo dos que elegeram o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Seu vice, o empresário Orsine Júnior (PMN), foi anunciado, inclusive, sob o anúncio de ser “empresário de sucesso, também de direita e bolsonarista”. Na Câmara Federal, preside a Frente Mista do Sistema Penitenciário e a Comissão Especial sobre Prisão em Segunda Instância. Também é vice-líder do Governo, posto oferecido pelo presidente.

Neto foi o autor do PL 2017/2020 que aumenta a margem do consignado para aposentados e pensionistas em 5% devido ao período de pandemia, transformado em Medida Provisória logo após. Formado em Segurança Pública e Direito, ingressou na PM em 2011, tendo alcançado o posto de major, e saiu para assumir o cargo de deputado em 2018. Confira a entrevista na íntegra:

Quais as primeiras ações o senhor pretende tomar nos primeiros dias de gestão?

Alberto Neto – Manaus precisa principalmente de alguém preparado para consertar décadas de desmandos e uso indevido do dinheiro público. E me considero candidato mais preparado para isso. Manaus ainda vive uma pandemia, não podemos esquecer também dos reflexos disso para nossa sociedade: medo da doença, de o sistema de saúde não ser eficaz, desemprego, fome. Nossa cidade precisa de um plano emergencial para superar essa pandemia. Irei lançar o Auxílio Emergencial Municipal pois não deixaremos nosso povo passar fome. Buscaremos fomentar o empreendedorismo, a geração de empregos, com capacitação para ajudar os trabalhadores. Também vamos investir na saúde, na atenção básica e na busca por mais recursos para esta área.

Qual o seu plano para a saúde no Município?

AN – Durante o período de pandemia da Covid-19 ficou ainda mais evidente a deficiência da Atenção Básica, cuja responsabilidade é da Prefeitura. Como parlamentar, visitei todos os hospitais de campanha montados às pressas para atender os pacientes. Conheço de perto os problemas. Iremos contratar quatro mil agentes de saúde, que irão as ruas equipados com tablets a fim de realizar o cadastramento da população e a telemedicina. Teremos um sistema de saúde totalmente informatizado, visando principalmente atendimento preventivo. Faremos os remédios básicos chegarem a casa do paciente. Dar o remédio para a pressão alta é mais barato uma internação por causa de um AVC. Além disso, vamos reabrir as casinhas de saúde e equipar os postos.

E para a educação?

AN – Para a educação temos grandes projetos. Entre eles, a criação de creches em parceria com a iniciativa privada, a abertura de escolas cívico-militares com recursos do Governo Federal e melhorias para as escolas já em funcionamento com fardamento, material escolar e alimentação para nossos estudantes.

Uma das suas promessas de campanha é melhorar a segurança na cidade, que melhorias a guarda municipal e a população podem esperar no primeiro ano de gestão?

AN – A Guarda Municipal é uma das minhas prioridades. Vamos aumentar o efetivo, através de concurso público, qualificar e preparar esses guardas para atuarem armados nas ruas de Manaus. Se os marginais estão armados, temos que ter as mesmas condições. Um guarda municipal desarmado nada pode fazer nada diante de um assalto ou qualquer outro delito. É claro que para a criação desta Guarda serão tomadas todas as precauções médicas e psicológicas necessárias. Teremos diálogo com os vereadores para tornar isso possível. E vamos ampliar o efetivo da GMM, dentro dos limites e possibilidades da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em meio ao aumento de casos, internações e mortes por Covid, como o senhor pretende lidar com a pandemia no ano que vem? Considera um isolamento mais rígido?

AN – Vamos fazer o que for preciso para ajudar no combate desta pandemia. Sempre respeitando as determinações das organizações de saúde. Muita coisa feita este ano poderia ser aproveitada. Como o hospital de campanha, que foi desmontado inexplicavelmente pela prefeitura. Se for preciso, montaremos de novo. A possibilidade de aumentar rigor no isolamento vai depender das determinações das autoridades sanitárias. Espero que isso não seja necessário, pois nossa cidade já sofreu muito com a pandemia. O certo é não vamos fazer política com a saúde da população. Se não houver vacina, faremos o que for preciso para preservar a vida das pessoas de Manaus.

Qual o seu plano sobre mobilidade urbana e transporte coletivo, considerando o crescimento desordenado e a expansão da periferia em Manaus?

AN – Outro ponto que passa basicamente pela gestão. A frota de ônibus de Manaus está sucateada. São verdadeiros cacarecos levando gente pelas ruas da cidade. Vamos determinar a renovação da frota como manda a lei. E vamos convidar outras empresas, até mesmo de outras cidades do Brasil, para se candidatar a este serviço. Acreditamos que com esta concorrência saudável o serviço ficará melhor e os ônibus serão dignos de transportar os passageiros.

Como o senhor pretende trabalhar para a retomada da economia? Existe algum plano para a estruturação da fruticultura, por exemplo, que já serve de um meio complementar à ZFM?

AN – Vamos incentivar os pequenos agricultores comprando deles todos os ingredientes necessários para a merenda escolar. O pequeno agricultor é peça fundamental para uma economia pulsante. Temos planos para o setor primário, que começam ainda com a concessão dos títulos definitivos da terra e a implantação e de uma indústria de fertilizantes, aproveitando o potencial do interior do Amazonas no beneficiamento de nitrogênio, fósforo e potássio, componentes conhecidos pela sigla NPK que formam a base dos fertilizantes. A fruticultura também será beneficiada por este projeto.

Quais os principais pontos no plano para os jovens, esporte e lazer em Manaus?

AN – Está na hora de entrar em campo literalmente. Esporte é saúde e vida, mas é preciso recursos. Precisamos fazer uma administração moderna e aplicar o dinheiro público de forma inteligente. Sou vice-líder do presidente Bolsonaro e sei como conseguir recursos. A futura gestão municipal tem compromissos para apoio a prática esportiva. Tais como os projetos “Adote um Esporte”, a criação de uma lei municipal para o setor, a reforma dos centros esportivos, a recuperação de campos de futebol e a retomada dos projetos Bolsa Atleta e Segundo Tempo (com escolinhas esportivas no contraturno escolar), entre outras iniciativas.

O senhor pensa em algum estímulo para a categoria dos artistas, muito prejudicada na pandemia?

AN – A valorização da cultura é um compromisso que sempre tive. E a utilização da tecnologia terá também papel importante neste setor. Os artistas terão à disposição uma plataforma onde poderão disponibilizar sua arte de forma digital. Nosso artista precisa ser visto. A plataforma ‘Cultura na Tela’ apresentará nosso artista, seja fabricante de biojóias, músico, dançarino, artista plástico, ator, dentre outros, para o mundo ver. Manaus será uma terra de oportunidades também para o meio artístico. Serão disponibilizados, ainda, diversos cursos de capacitação técnica para ensinar os artistas a fazer projetos para concorrer em editais e a trabalhar com as novas ferramentas tecnológicas.

Como o senhor pensa em retomar a atividade turística? Inclusive, isso perpassa por quais melhorias na infraestrutura da cidade?

AN – Primeiro temos que mostrar que nossa cidade pode ser mais limpa. Uma cidade agradável. Temos que cuidar, além da coleta, também do saneamento básico. O solo está prejudicado. O lixo prejudica o solo. Vamos transformar o lixo em energia gerando emprego e renda para a cidade de Manaus. A vinda do turista só acontece se ele se sente bem no destino escolhido. O turismo é o resultado direto da boa gestão, da segurança pública, dos transportes eficientes, de rede hoteleira otimizada. E para isso, vamos desburocratizar a prefeitura. Os empreendedores do turismo terão melhores condições de gerir seus empreendimentos sem serem tratados como bandidos.

Quais ações na agenda ambiental de Manaus o senhor pretende adotar?

AN – Manaus é a porta de entrada para a Floresta Amazônica. Nem é preciso dizer que tudo faremos para preservar a floresta e o meio ambiente. Mas é inegável que Manaus tem um grande potencial econômico. Mesmo após ser uma das cidades mais atingidas pela pandemia de Covid-19 em todo Brasil, demonstra a capacidade para se recuperar e é apontada como uma das primeiras a reagir aos impactos da crise. Meu compromisso é promover um ambiente de negócio favorável, seguro e atrativo, capaz de favorecer efetivamente a geração de emprego e renda e empreendedorismo, sem perder o foco da preservação ambiental. Como prefeito de Manaus, estarei apto a lutar pela manutenção da Zona Franca de Manaus, pois sei da importância deste modelo para a preservação da Floresta Amazônica.

Espaço livre para falar com o eleitor

NA – Não existe melhor projeto social do que o emprego. Por isso, vamos criar o banco de empregos para setores da administração municipal, a partir do recrutamento de pessoas para trabalharem nas suas próprias comunidades. Vamos criar um banco de emprego recrutando os trabalhadores dos seus próprios bairros para atuarem nas frentes de obras. Nosso compromisso é fazer essa iniciativa para setores como a limpeza pública, calçadas, etc. Nas comunidades há muitos pedreiros, eletricistas e motoristas que querem trabalhar.

Além disso, vamos investir na construção de creches através de parceria com a iniciativa privada. Já iniciamos conversas com empresas do Distrito Industrial que sinalizaram positivamente para esta iniciativa. A atenção à primeira infância será prioridade também na nossa prefeitura. Manaus não possui sequer uma creche para crianças de 0 a 3 anos. Precisamos criar o mais rápido possível essas creches, pois muitas mulheres precisam trabalhar, não têm com quem deixar seus filhos e passam necessidades.

Temos muitos planos para essa cidade. Temos preparo e muita vontade de trabalhar. Como militar, aceitei a missão de tirar Manaus das mãos de gestores que se revezam há décadas e nada fazem pela melhoria da qualidade de vida da população. Se você quer um prefeito com garra e determinação, aqui estou eu.