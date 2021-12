Busca por máscara explode no Google com descoberta de ômicron

Desde o último dia 26 de novembro, quando a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a variante ômicron do novo coronavírus como uma cepa de preocupação, as buscas por máscaras de proteção no Brasil dispararam no Google.

Dados compartilhados pela empresa com exclusividade a Tilt mostram que as consultas pela N95, o tipo de máscara mais pesquisado no país, foram 35% maiores na última sexta-feira (3) do que uma semana antes.

Já as consultas por máscaras cirúrgicas foram 34% maiores, enquanto as buscas pela PFF2 cresceram 25%. O termo de pesquisa “máscara pff2 n95 comprar” cresceu 260% entre o dia 26 e a última quinta-feira (2) em comparação com os seis dias anteriores. A frase “como usar máscara cirúrgica” subiu 50%.

Os dados são de um levantamento do Google Trends, a ferramenta da empresa que analisa tendências de buscas no Brasil e no mundo em tempo real e faz compilados históricos.

Ainda segundo o Google, o movimento de alta em buscas por máscaras ocorre após o interesse atingir o menor nível em meses. Em novembro, o interesse pela máscara N95 e pela máscara cirúrgica atingiu o menor patamar desde março de 2020, início da pandemia. Já as buscas pela PFF2 foram as menores desde outubro de 2020.

Ao mesmo tempo, buscas pela variante ômicron também subiram. Nos últimos sete dias, o termo “omicron” ficou entre os 20 mais pesquisados no Brasil na categoria Saúde, enquanto o tópico “nova variante do coronavírus” (ou variações semelhantes) registrou salto de 2.750%.

Segundo o Google, estas foram as perguntas mais feitas através do buscador na última semana no Brasil:

1 – Qual a melhor máscara descartável?

2 – A máscara 3M pode ser usada quantas vezes?

3 – Quando a máscara cirúrgica deve ser trocada?

4 – A máscara KN95 é descartável?

5 – Onde comprar máscaras PFF2?

6 – Qual máscara é mais segura?

7 – Como se usa máscara cirúrgica?

8 – Como usar uma máscara descartavel?

9 – Onde comprar máscara N95?

10 – Quais as máscaras mais indicadas contra a Covid-19?

*Com informações de Uol