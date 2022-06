Bumbás Garantido e Caprichoso estarão nos cartões de transporte a partir de hoje

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), homenageia os bois-bumbás de Parintins com a implantação da temática do Garantido e do Caprichoso nas carteirinhas de vale-transporte e passes estudantis que serão impressas a partir de hoje (3), pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Os usuários que desejarem obter a carteirinha com o tema dos bois devem procurar os postos de recarga nos terminais de integração, o T3, na Cidade Nova; T5 na zona Leste, no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Norte, e na sede do Sinetram, ao lado do T1.

“Nós estamos no mês dos bois e, com a pandemia, as pessoas não puderam homenageá-los, e é oportuno que, neste mês, nós possamos fazer o cartão em homenagem aos bois e, com isso, a gente massificar o uso do cartão também. A ideia é que as pessoas usem o cartão ao invés do dinheiro, e é até mais seguro”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Os usuários, além de fazer a troca do cartão, poderão comprar os créditos para os vales-transporte, e os estudantes que fazem o uso gratuito do passe estudantil também podem adquirir o cartão com o novo tema e com a carga de créditos para acessarem os coletivos.

“A prefeitura está de parabéns em trazer o tema dos bois para os cartões, e isso mostra o quanto a cultura está sendo divulgada e preservada nessa homenagem, como também reforça aos usuários que adquiram os cartões de transporte. Isso elimina o uso do dinheiro, resolve o problema do troco e assegura o acesso aos coletivos”, informou o diretor-presidente do Sinetram, César Tadeu.

Para adquirir o novo cartão, o usuário paga uma taxa, faz o agendamento no site do Sinetram – www. sinetram.com.br e retira seu novo cartão nos postos do Sinetram.

Com informações do IMMU