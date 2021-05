Bruna Surfistinha revela estar grávida de gêmeas

A escritora disse que foi surpreendida com uma gravidez de gêmeas. IMAGEM: Reprodução / Instagram

No domingo (9), em que foi comemorado o Dia das Mães, a escritora Raquel Pacheco, conhecida também como Bruna Surfistinha, decidiu fazer uma revelação aos seus seguidores no Instagram.

Raquel contou que está a espera de duas meninas: “Estou grávida de menina! Mas a novidade é que… estou grávida de gêmeas. Sim, estou gerando duas vidas, duas meninas! Salve a força feminina que habita literalmente dentro de mim”, contou.

A escritora contou que também ficou surpresa com a novidade: “Na família do meu noivo há gêmeos, mas havia rolado uma pausa com os tios há muitos anos… E então fomos escolhidos e premiados para dar continuidade”, contou.

“Eu não estava preparada pra esta notícia, mas foi a surpresa mais bonita que recebi, porque além de sonhar com a maternidade, sempre comentei o quanto acho lindo ser mãe de gêmeos e incrível a relação de irmãos gêmeos, a conexão forte que existe entre eles, de crescerem juntos… Viverei isso presenciando toda essa conexão sendo mãe”, disse ainda. (NAOM)