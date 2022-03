Bruna Marquezine comemora ‘Besouro Azul’, chora em vídeo e agradece fãs

Atriz será protagonista da primeira superprodução da DC Comics com personagens latinos

Bruna Marquezine ainda está muito emocionada por ter sido escolhida para protagonizar o novo filme da DC Comics Besouro Azul. Na noite que têm demostrado muito apoio à atriz.

“Estou sem palavras com o carinho que da última sexta-feira, 11”, a artista publicou no Instagram uma série de stories de agradecimento aos fãs estou recebendo. “Quero que saibam o quanto estou grata, aproveitando cada segundo desse momento. É muito especial saber que tem pessoas que torcem por você e que celebram a sua vitória”, declarou ela, que prosseguiu falando sobre a hostilidade que muitas vezes recebe no ambiente virtual.

“A internet é um lugar hostil às vezes, onde as pessoas acabam sendo cruéis, botando para fora as próprias frustrações, inseguranças, medos, descontando isso no outro. É muito fácil focar no que é negativo. Mas eu estou recebendo tanto carinho, estou tão grata, estou vendo tanta gente torcendo, e estou tão feliz por isso… Isso é uma coisa que não acontece sempre”, completou.

Em uma entrevista ao Estadão, Bruna falou sobre o fato de Besouro Azul ser a primeira superprodução da DC Comics com personagens latinos. “Que cada vez mais a gente veja todo tipo de pessoa ocupando esses espaços. O irmão de uma amiga disse: ‘queria tanto que tivesse um super-herói latino, acho que ia me representar mais’. Isso mexeu tanto comigo, sabe? Precisamos falar sobre representatividade. Para mim, é muito importante ser a primeira protagonista brasileira. Isso me emociona muito e sou muito grata.”

Com informações do Terra