Briga entre vizinhos termina com policial morto, na zona norte

O ex-policial militar Álvaro Brasil Santiago, 42, foi assassinado com golpes de terçado, na madrugada deste domingo (21), em frente a um bar, na Rua Jamandi, conjunto Viver Melhor 2, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

De acordo com policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por volta de 0h30, Álvaro estava acompanhado da mulher, que não teve a identidade revelada, em um bar da região, quando foi surpreendido por um vizinho, que iniciou uma discussão, de causa não informada. Após o desentendimento, o casal deixou o local. Minutos depois, o ex-policial voltou sozinho ao estabelecimento para confrontar o vizinho, mas não o encontrou.

Ainda conforme a equipe da DEHS, depois que deixou o bar, Álvaro foi encontrado morto no conjunto Viver Melhor. O principal suspeito de cometer o crime é o vizinho do homem.

A vítima foi encontrada com diversos golpes de terçado na cabeça e no pescoço. O local onde o crime aconteceu é conhecido pelo tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso. (D24AM)