Briga de casal termina em acidente de trânsito na Constantino Nery

Os passageiros do carro, que são casados, estavam no meio de uma discussão antes de causar o acidente. FOTO: Divulgação

Em briga de marido e mulher, não se deve envolver o volante. Muitos são os casos de acidentes de trânsito que iniciaram junto com uma discussão de casal e mais uma cena em Manaus comprovou os cuidados que devem ser tomados ao iniciar esse tipo de briga.

Na manhã deste sábado (15), um carro de modelo Ford Ka na cor branca causou um congestionamento na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus, após perder o controle da direção durante uma briga de casal. O motorista do veículo atingiu um poste no local.

Segundo uma equipe da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi acionada para atender a ocorrência, os passageiros do carro, que são casados, estavam no meio de uma discussão antes de causar o acidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a passageira e o motorista. Ambos receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para um pronto-socorro. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) conduziu o trânsito no local. (EM TEMPO)