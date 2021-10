Briga de casal termina com homem ferido a golpes de faca

Na noite desta quinta-feira (30/9), um casal foi para as vias de fato na rua São Martinho, no Alfredo Nascimento, bairro da zona norte de Manaus. O motivo da briga não foi revelado.

Segundo vizinhos, a pancadaria doméstica chamou a atenção pela gritaria e objetos quebrados. Tudo terminou com um pedido de socorro. A mulher havia desferido violentos golpes de faca no companheiro, que agonizava no chão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foi acionado até o local, mas lá chegando a vítima já havia sido conduzida até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.