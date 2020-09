Brasileiros podem voltar a viajar para os Estados Unidos

Os Estados Unidos, por meio de seu Departamento de Segurança Interna, pôs fim às restrições de ingresso de brasileiros ou pessoas que estiveram recentemente no Brasil. A medida começa a valer já na próxima segunda-feira (14) e engloba também China, exceto as Hong Kong e Macau, o Reino Unido, Irlanda, países do Espaço Schengen e o Irã.

As restrições impostas pelos EUA visavam reduzir as fontes de possíveis contágios do novo coronavírus. Desde o dia 28 de maio, o Brasil constava na lista de países restritos. Com a derrubada desta medida de segurança, passageiros não precisarão comprovar a necessidade da viagem e nem passarem por testagem para a detecção da doença.

O documento de liberação do voos foi assinado nesta sexta-feira (11), pelo Conselheiro Geral Adjunto do Departamento de Segurança Interna estadunidense, Ian Brekke. Confira aqui a íntegra.

