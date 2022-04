Brasileiro ganha ‘Oscar da Fotografia’ com imagens da destruição da Amazônia

Na foto acima, membros da comunidade Munduruku fazem fila para embarcar em avião no Aeroporto de Altamira, no Pará.

A série fotográfica “Distopia Amazônica”, do brasileiro Lalo de Almeida, fotojornalista do jornal Folha de S. Paulo, venceu na categoria ‘Longa Duração’ do World Press Photo (WPP), a mais prestigiada premiação de fotojornalismo do mundo.

As imagens, feitas para Folha de São Paulo e Panos Pictures, documentam a ameaça à floresta amazônica pelo desmatamento, mineração, desenvolvimento de infraestrutura e exploração de recursos naturais. Parte delas foi publicada na série “Amazônia sob Bolsonaro”.

“Este projeto retrata algo que não tem apenas efeitos negativos na comunidade local, mas também globalmente, pois gera uma reação em cadeia”, disse a presidente do júri do WPP, Rena Effendi.

Já o registro da canadense Amber Bracken, intitulado Kamloops Residential School (“Escola Residencial Kamloops”), foi o grande vencedor da premiação, conquistando a categoria ‘Foto do Ano’.

Bracken estava a serviço do jornal americano The New York Times quando tirou a foto premiada.

Com informações da BBC Brasil