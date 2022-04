Brasil tem ‘explosão’ de jogadores com nomes inspirados em Riquelme

Anos 2000. Um camisa 10 clássica encantava o mundo com seu estilo que aliava técnica, categoria e visão de jogo. Enquanto Juan Román Riquelme cravava seu nome para sempre na história do futebol mundial, pais brasileiros admirados com um dos maiores ídolos de todos os tempos do Boca Juniors resolviam batizar seus filhos homenageando o craque. E o resultado disso aparece agora, com uma explosão de jogadores registrados com referências ao argentino.

Segundo o UOL Esporte que fez um levantamento sobre o tema, que existem 49 atletas, na atualidade, com nomes ou sobrenomes de Riquelme ou de grafias derivadas (Rikelmi, Ryquelme, Rikelmy…). A média de idade deles é de 18 anos, o que remete a 2004, quando o ex-meia vivia o ápice.

Os que estão em maior evidência, no momento, são o lateral esquerdo Riquelme, de 19 anos, do Vasco, visto como uma das grandes promessas do clube, e o atacante Rikelmi, de 20 anos, do Botafogo, que atuou como titular na semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense.

Há ainda o meia Riquelme, do Corinthians, e o lateral direito Riquelmy, do Cruzeiro, ambos ainda da categoria sub-20, com 19 anos e que disputaram a Copinha desta temporada. Nas bases de Flamengo, Fluminense, Chapecoense, Fortaleza, entre outros, também é possível achar registros de jogadores que homenageiam o ex-meia, que se aposentou em janeiro de 2015 no Argentino Juniors, clube que jogou na adolescência.

Riquelme, o vascaíno, revelou que seu nome foi motivo até de confusão entre seus pais no dia do cartório.

“Depois que ele assistiu a um Boca Juniors x River Plate, deu briga no cartório porque ele queria me registrar como Riquelme e minha mãe queria colocar Emanuel, mas ele acabou registrando como Riquelme sem a minha mãe saber [risos]”, disse em entrevista ao UOL Esporte, em 2018, o jovem vascaíno que ano passado revelou o sonho de conhecer o argentino.

Quando ainda era da base do Juventus (SP), Rikelmi, o botafoguense, destacou que a inspiração de seu nome veio após a partida histórica que seu xará fez com a camisa do Boca Juniors, diante do Palmeiras, na semifinal da Copa Libertadores de 2001.

“Meu pai me deu esse nome por causa da partida que ele [Riquelme] fez contra o Palmeiras onde ele acabou com eles [palmeirenses]”, disse em entrevista ao site da Conmebol, complementando: “O que ele fez pelo futebol não tem nome. Queria tirar uma foto com ele”.

IBGE aponta mais de 14 mil “Riquelmes” no Brasil

De acordo com o Censo do IBGE há 14.391 pessoas registradas com o primeiro nome de “Riquelme”. Destes, 99% foram registrados nos anos 2000, quando o craque argentino desfilava seu talento nos gramados.

O Estado que concentra a maior taxa destes nomes por 100 mil pessoas é o Maranhão. Já o que mais tem nomes é São Paulo: 1.765.

Veja abaixo outras curiosidades:

– Há ainda 2.683 pessoas no Brasil com o primeiro nome Rikelme

– Há ainda 500 pessoas no Brasil com o primeiro nome Rikelmy

– Há ainda 421 pessoas no Brasil com o primeiro nome Rikelmi

– Há ainda 354 pessoas no Brasil com o primeiro nome Riquelmy

– Há ainda 106 pessoas no Brasil com o primeiro nome Ryquelme

Com informações do Uol Esportes