A redução foi de 70%, com relação ao ano de 2015, início da série histórica de compilação de dados. Com base em levantamento do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça, no ano passado, foram 388 assaltos a instituições financeiras, enquanto, em 2015 foram 1271.

Segundo o governo federal o resultado é consequência de investimento em políticas de prevenção e redução de crimes.

*Com Agência Brasil