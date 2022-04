Brasil reconhece mais 22 novas profissões

Ocupações como skatista profissional, personal organizer e até sommelier foram reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Foram 22 novas profissões incluídas na CBO – Classificação Brasileira de Ocupações. Com isso, o Brasil registra 2.269 ocupações legalmente reconhecidas.

O Ministério destacou que esse tipo de decisão é tomada após estudos das atividades e do perfil das categorias. Ainda de acordo coma pasta, a atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de trabalho. Um exemplo disso é a profissão de oficial de proteção de dados que foi reconhecida justamente por conta da vigência do novo Marco Legal da Internet.

Essas informações da CBO são utilizadas para estatísticas de trabalho e servem de subsídio para a formulação de políticas públicas de emprego.

É importante destacar que o reconhecimento é diferente da regulamentação da profissão. Essa última precisa ser feita por lei específica que não é atribuição do Ministério.

Para ter acesso à lista completa de profissões reconhecidas, basta acessar gov.br/trabalhoeprevidencia.

*Com Agência Brasil