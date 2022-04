Brasil estreia contra Sérvia e também pega Suíça e Camarões; veja grupos

Em evento realizado em Doha, a Fifa sorteou hoje (1), os grupos da Copa do Mundo do Qatar, que acontecerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. O sorteio ocorreu obedecendo as seguintes regras: as 32 seleções estavam distribuídas em quatro potes. No pote 1, estavam os cabeças de chave. E as demais seleções estavam divididas nos potes 2, 3 e 4. Para a formação dos grupos, ficou estabelecido que seleções do mesmo continente não podiam cair na mesma chave, com exceção das europeias. Além disso, poderia haver no máximo duas seleções europeias por grupo.

Das 32 seleções que participarão da Copa, três ainda não são conhecidas e só serão definidas em junho. Estas seleções sairão dos seguintes confrontos, que serão disputados em jogo único: Costa Rica x Nova Zelândia; País de Gales x Escócia ou Ucrânia; Peru x Austrália ou Emirados Árabes.

Na primeira fase da Copa do Mundo, as seleções irão se enfrentar dentro de seus respectivos grupos, em turno único. As duas primeiras colocadas de cada grupo avançam paras as oitavas de final.

Veja abaixo como ficaram as chaves:

Grupo A

Qatar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

EUA

País de Gales, Escócia ou Ucrânia

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Peru, Austrália ou Emirados Árabes

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

Com informações do IG