Brasil bate Argentina e garante vaga no futebol dos Jogos Olímpicos

A seleção brasileira masculina deixou para a última partida sua classificação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Só a vitória interessava na já madrugada de segunda-feira (10), contra a Argentina, no pré-Olímpico, em Bucaramanga, na Colômbia. E o time enfim encontrou o seu melhor futebol, com uma vitória convincente por 3 a 0, no estádio Afonso López.

A Argentina, melhor time da competição continental, já estava classificada para as Olimpíadas. Além da Argentina e agora do Brasil, Japão, Alemanha, Espanha, França, Romênia, Nova Zelândia, Costa do Marfim, Egito, África do Sul, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Austrália também estão classificados.

Com mais vontade, e mesmo aplicação tática, Pedrinho deu ótimo passe para Paulinho, que dominou no peito e chutou no canto do goleiro Cambeses, logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Um dos melhores jogadores do torneio, Mac Allister deu trabalho para a defesa brasileira.

Mas o Brasil soube se proteger e armar o contra-ataque para o time argentino. Tudo bem que o time verde-amarelo se aproveitou do erro Nehuén Pérez, que recuou mal e deixou Matheus Cunha livre para aplicar um chapéu no goleiro Cambeses. O próprio Pérez salvou em cima da linha, mas o camisa 9 mostrou muita tranquilidade para ampliar.

Com o resultado, a seleção está garantida na defesa do ouro conquistado na Rio 2016. A Argentina, que levou a medalha olímpica pela última vez em Pequim 2008, também será uma das rivais.

