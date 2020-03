Braga reage com preocupação ao alerta de pandemia mundial para o coronavírus

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, (AM) reagiu, nesta quarta-feira (11/03), com preocupação ao alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS), que decretou a situação do novo coronavírus (Covid-19) como uma pandemia mundial. O parlamentar reforçou as orientações para que a população brasileira siga rigorosamente os protocolos de prevenção da doença estabelecidos pela entidade internacional e pelo Ministério da Saúde (MS).

Em nota publicada nas suas redes sociais, Braga disse que, a partir o governo federal precisa tomar todas as providências necessárias para aumentar a vigilância no país, além de garantir agilidade nos exames laboratoriais e o devido atendimento em caso de contaminação ou suspeita da doença. “E cabe a cada um de nós redobrar a atenção com medidas de higiene e cuidados essenciais para evitar a contaminação pelo novo coronavírus”, orientou.

De acordo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a nova doença atingiu mais de 110 países, o número de mortos ultrapassou 4,3 mil pessoas e o de infectados superou os 118 mil. “Estamos profundamente preocupados tanto pelos níveis alarmantes de propagação e gravidade, como pelos indícios preocupantes de falta de ação. Portanto, o Covid-19 pode se caracterizar como uma pandemia”, disse o diretor-geral da OMS a jornalistas.

O senador Eduardo Braga observou que, embora não haja motivo para pânico, no Brasil a doença também tem avançado de forma preocupante. Nesta semana, o número de casos confirmados no país subiu para 37, além de 876 suspeitas de contaminação.

Braga destacou a necessidade de seguir recomendações básicas para tentar se prevenir contra o coronavirus: usar lenço ou papel-toalha ou antebraço ao espirrar ou tossir; lavar as mãos com frequência com água e sabão ou higienizá-las com álcool gel; evitar tocar boca, nariz e olhos com as mãos; além de não realizar viagens desnecessárias para fora do estado de origem.