Braga inaugura obras de pavimentação e mobilidade urbana em Rio Preto da Eva

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) participou, nesta quarta-feira (12/08), a convite do prefeito Anderson Souza (PP), da inauguração das obras de pavimentação urbana dos bairros Luciano Batista, Batistinha, Morada do Sol e Canaã, no município Rio Preto da Eva (distante 74 quilômetros da capital, na região metropolitana de Manaus).

Os recursos, no total de R$ 10 milhões, foram viabilizados com emenda de bancada de autoria do senador Eduardo ao Orçamento da União no Ministério da Defesa, em 2017. Ao todo, o parlamentar destinou mais de R$ 14,7 milhões para investimentos em mobilidade urbana no município. Outros R$ 4,7 milhões estão em processo administrativo junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Para a área de saúde de Rio Preto, o senador destacou R$ 1 milhão em emendas extras, impositivas e de bancada. Os recursos foram pagos pelo Ministério da Saúde em novembro de 2019 e abril deste ano, e investidos em aquisição de medicamentos e equipamentos para a atenção básica de saúde. Outros R$ 700 mil foram destinados exclusivamente às ações de enfrentamento a Covid-19, sendo R$ 300 mil pagos em maio e R$ 400 mil em processo de pagamento.

Ainda este ano, está prevista a retomada das obras da quadra de esportes do município com recursos de R$ 920 mil, também, de emenda do senador Eduardo no Ministério do Esporte. “Não fazemos nada sozinhos. Fico muito feliz em ver que a parceria com o prefeito Anderson (Sousa) apresenta resultados positivos e o povo do Rio Preto pode, agora, sair da lama para o asfalto de qualidade”, afirmou o senador Eduardo Braga.

As obras de mobilidade urbana tiveram início em novembro de 2019 com serviços de pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjetas, calçadas e a construção de drenagem profunda de águas pluviais, em 28 ruas e avenidas dos quatro bairros. O prefeito de Rio Preto da Eva informou que, pela primeira vez, as vias receberam 1,3 mil quilômetros de asfalto (tipo CBUQ) com camada de cinco centímetros, mais 5,2 quilômetros de sarjetas e calçadas em concerto, além de tubulação de drenagem profunda.

Além do asfalto ─ O senador Eduardo destacou que o impacto das obras em Rio Preto vai além do asfalto e do concreto. “As frentes de obras aqueceram a economia do município com a geração de mais de 450 empregos diretos e indiretos com a mão de obra local. Além disso, resolvemos os problemas de mobilidade, pois as ruas saem do barro para o asfalto e as pessoas podem trafegar com mais facilidade”, observou o parlamentar.

Braga também destacou que, ao mesmo tempo, a rede de drenagem ajuda a resolver questões de saúde básica. “É um trabalho gigante e que nos impulsiona a trabalhar mais para garantir recursos aos nossos municípios”, disse o senador.

O prefeito de Rio Preto, Anderson Sousa, afirmou que tudo o que existe no município nas áreas da saúde, educação e infraestrutura urbana, “foi o senador Eduardo que conquistou”. “Eu sempre digo isso, e, assim como toda a população, sou muito grato ao senador, que desde quando foi deputado federal, deputado estadual, governador, ele tem nos ajudado muito. Obrigado Eduardo!”, agradeceu Anderson.

Além dos quatro bairros, Eduardo Braga participou das inaugurações de calçada e meio-fio do trecho que compreende o Cristo – na entrada da cidade – ao conjunto Gonzagão ao Paraíso Silvestre, além do Centro do Idoso “Antônio Batista Filho”, o “Pau Ferro”. As obras foram viabilizadas com emendas de autoria do deputado Átila Lins (PP/AM).