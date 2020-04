Braga garante reforço de R$ 13,4 milhões para a saúde do interior amazonense

Quarenta e nove prefeituras do interior amazonense começarão a receber, nos próximos dias, um reforço importante para ser investido nos serviços básicos de saúde. São pouco mais de R$ 13,4 milhões – recurso federal providenciado por meio de emenda apresentada pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM) ao Orçamento da União. Confira abaixo a lista dos municípios contemplados.

“Para socorrer o povo do Amazonas num momento de dor e sacrifício. As ordens bancárias já foram, inclusive, emitidas e o dinheiro deve amanhecer na conta dos municípios. O importante, agora, é salvar vidas, independentemente de qualquer questão política ou partidária”, disse o parlamentar.

A verba chega ao interior numa ocasião providencial. Segundo o boletim epidemiológico divulgado, nesta terça-feira (28/04), pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), o Amazonas já totaliza 4.337 casos confirmados de Covid-19 e 351 óbitos causados pela enfermidade. Dos doentes registrados, 2.899 estão em Manaus e 1.438 no interior.

Manacapuru é a cidade do interior com o pior cenário, e já registra 321 casos confirmados de Covid-19. Outros dois municípios, Parintins e Itacoatiara, ultrapassaram a marca de 100 casos da doença, com, respectivamente, 119 e 101.

Prestação de contas – Durante a sessão virtual do plenário do Senado, nesta terça, Eduardo atualizou os números da enfermidade no Amazonas e destacou a importância da videoconferência que o ministro da Saúde, Nelson Teich, terá amanhã (29/04), com os senadores, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

“Para que ele possa prestar contas ao Brasil do que o Governo Federal fez até aqui e o que fará daqui adiante, com cronologia e datas”, afirmou. “O Amazonas precisa tomar conhecimento do que já foi feito e do que será feito para ajudar um povo que sofre e vê seus entes mais queridos morrendo e sendo enterrados de forma desumana”, completou.

Municípios – recursos para saúde (ordem alfabética)

1 – Anamã

2 – Anori

3 – Apuí

4 – Atalaia do Norte

5 – Barcelos

6 – Barreirinha

7 – Benjamin Constant

8 – Beruri

9 – Boa Vista do Ramos

10 – Boca do Acre

11 – Borba

12 – Canutama

13 – Carauari

14 – Careiro Castanho

15 – Careiro da Várzea

16 – Codajás

17 – Eirunepé

18- Fonte Boa

19 – Guajará

20 – Humaitá

21 -Ipixuna

22- Itacoatiara

23 – Itamarati

24 – Itapiranga

25 – Juruá

26 – Jutaí

27 – Lábrea

28 – Manacapuru

29 – Manaquiri

30 – Manicoré

31- Maraã

32- Maués

33 – Nova Olinda do Norte

34 – Novo Aripuanã

35 – Parintins

36 – Pauini

37 – Presidente Figueiredo

38 – Rio Preto da Eva

39 – Santa Isabel do Rio Negro

40 – Santo Antônio do Içá

41 – São Gabriel da Cachoeira

42 – São Paulo de Olivença

43 – São Sebastião do Uatumã

44 – Silves

45 – Tabatinga

46 – Tapauá

47 – Tonantins

48 – Urucará

49 – Urucurituba

*Com informações do G1 e Agência Senado