Braga entrega a Bi Garcia aprovação de licitação de obras em Parintins

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) e o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), João Batista Jornada, entregaram nesta segunda-feira (14/02) ao prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), a aprovação da licitação das obras de pavimentação da estrada que liga a sede da Vila Amazônia à Serra da Valéria, fronteira do estado do Pará.

O asfaltamento também vai abranger os ramais do Mato Grosso e da Santa Rita da Valéria, localizada na região da Serra de Parintins, divisa com a cidade paraense de Juruti. Serão 49 quilômetros de estradas recuperadas e o investimento de R$ 70,6 milhões viabilizado, por meio de emendas, pelo senador Eduardo em convênio entre o Incra e a prefeitura de Parintins.

O parlamentar informou que a estrada é o início do projeto piloto de integração das comunidades rurais, que também prevê a viabilidade de processos de titulação de terras, financiamento e fomento para o setor primário de Parintins. “Isso muda para melhor a vida do produtor e dá a Parintins um novo horizonte na economia, na geração de emprego e de renda”, disse o parlamentar.

Para o prefeito de Parintins, as obras de pavimentação é uma grande vitória para os moradores da Vila Amazônia. “Será uma grande obra que vai ligar o Amazonas com o Pará, em Juruti, melhora a produção e a qualidade de vida dos moradores daquela região. Hoje a Vila Amazônia é o maior centro de produção e abastece o município de Parintins”, disse Bi Garcia.

O superintendente do Incra, João Jornada, disse que, ainda este ano, o instituto deverá anunciar a titulação do Projeto de Assentamento (PA) da Vila Amazônia, crédito habitação e fomento mulher para os moradores. “Com todas essas ações, vamos garantir mais qualidade de vida aos agricultores daquela região” destacou João Jornada.

Emendas do senador revolucionam sistema viário

Mais de R$ 9,550 milhões em emendas destinadas pelo senador Eduardo Braga estão causando uma verdadeira revolução no sistema viário de Parintins. De acordo com o prefeito Bi Garcia, as obras de pavimentação das ruas do bairro Djard Vieira foram 100% concluídas.

“E estamos asfaltando as ruas dos bairros Itauna I, parte do Paulo Correa, estradas do Aeroporto e do Macurani, São Pedro do Parananema”, disse o prefeito.

Bi Garcia informou aguarda junto à Caixa Econômica aprovação de R$ 38,3 milhões em emendas do senador Eduardo para serviços de infraestrutura nas agrovilas do Mocambo, Caburi e Monte Sinai. São obras de pavimentação, meio-fio, sarjetas, construção de rampas, muro de contenção, porto flutuante, terminal de passageiro, pátio de estacionamento, fabrica de gelo e armazém.

“São obras que tiram o povo da poeira no verão e da lama no inverno. Parabéns ao povo de Parintins”, destacou o senador Eduardo.