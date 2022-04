BR-174 é interditada após tombamento de caminhão com 42 mil litros de combustível

Um caminhão que carregava 42 mil litros de combustível tombou na altura do km 925 da rodovia BR-174, que liga Manaus à Boa Vista (RR). O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 15h, no sentido indo para Boa Vista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava transportando 34 mil litros de gasolina e 8 mil litros de óleo diesel. O motorista que estava conduzindo a carreta foi socorrido com ferimentos leves.

A PRF informou ainda que houve vazamento de carga, e por conta disso, a via precisou ser interditada completamente para evitar o risco de explosão. Uma equipe da PRF está no local tomando as providências cabíveis de interdição. Não foi informada uma previsão para liberar o tráfego na estrada.

*Com Portal Manaus Alerta