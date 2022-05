Bosco Saraiva visita hospitais de Manaus e anuncia R$ 2 milhões em emendas

Em visita aos hospitais Dr. João Lúcio, Platão Araújo e 28 de Agosto, Bosco Saraiva anuncia que vai encaminhar recursos de emendas que ajudarão na saúde pública dos hospitais da capital

O deputado federal Bosco Saraiva anunciou na manhã de hoje (16) a destinação de R$ 2 milhões para a saúde pública na capital, por meio de emendas parlamentares. O Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio irá receber um milhão de reais dessas emendas; R$ 500 mil serão destinados ao HPS 28 de Agosto; Já o HPS Platão Araújo recebe também R$ 500 mil dos recursos totais. Com isso, desde o início do mandato, Bosco Saraiva já destinou quase R$ 10 milhões só para Manaus em recursos para a saúde e outros R$ 80 milhões para a saúde no interior.

Bosco Saraiva foi ao HPS Dr. João Lúcio onde foi recebido pelo diretor Silvio Romano que falou da importância dos recursos destinado pelo deputado. “A gente agradece, é sempre muito importante receber esses recursos via emenda parlamentar, porque vem a acrescentar, vem possibilitar mais alguma ação dentro do hospital e de sua programação. A Zona Leste agradece ao deputado pela ajuda”, salientou Romano.

De tarde, o deputado visitou os outros dois hospitais onde também foi recebido pelos diretores que falaram da importância dessas emendas. Juliana Medeiros, diretora do HPS Platão Araújo, destacou a relevância da fiscalização do destino final dos recursos. “A importância das emendas não está apenas na aquisição de equipamentos ou compra de medicamentos, ela está na oportunidade da população verificar aonde de fato o dinheiro público está sendo empregado. Por isso, a necessidade da fiscalização por parte dos parlamentares e o conhecimento da realidade de cada unidade que recebe os recursos. Estamos ofertando serviços à população”, completou Juliana.

No HPS 28 de agosto, o deputado conversou a diretora Júlia Fernanda Miranda que agradeceu Bosco pelos recursos. “Gostaríamos de agradecer muito ao deputado federal Bosco Saraiva. Um hospital grande como 28 de agosto, com mais de 400 leitos precisa estar constantemente recebendo apoio e o deputado nunca esquece o hospital”, destacou Julia.

Com informações da assessoria