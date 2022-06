Bombeiros resgatam novas vítimas e total de mortes vai a 126 em PE

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco localizou mais duas vítimas das chuvas na manhã desta quinta-feira. Somadas a outras quatro que estavam em investigação no IML, chega a 126 o total de mortos no estado.

Os corpos estavam em Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, e na Vila dos Milagres, em Recife. As equipes de buscas ainda contabilizam duas pessoas desaparecidas. Uma delas, em um deslizamento de Camaragipe. O outro, um homem arrastado pela enxurrada em Paratibe.

Pela manhã, cães farejadores auxiliaram no trabalho de buscas. O número de desabrigados subiu para 9.302. Elas estão alocadas em 111 instituições de 27 municípios pernambucanos.

Até o momento, 31 cidades estão em estado de emergência, e 51 tiveram algum tipo de prejuízo em consequência das chuvas.

Segundo um levantamento feito pelo iG junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 500 pessoas já morreram no país no primeiro semestre de 2022 em decorrência das chuvas.

Esse número já é maior que o ano de 2019 inteiro, que até então era considerado recorde, com 297 mortes. Nem todos os dados estão contemplados no sistema do MDR por que precisam ser inseridos pelos municípios.

Segundo o governo de Pernambuco, as cidades estão sendo cadastradas por uma força tarefa composta pela Secretaria Executiva de Defesa Civil do Estado, em parceria com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

*Com Agência Brasil