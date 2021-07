Bombeiros resgatam motorista preso em ferragens de caminhão

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) salvou Magno Maciel, 41, que estava preso em ferragens durante uma colisão do caminhão que conduzia na estrutura de ferro do posto da Polícia Militar na rodovia BR-174, na manhã de sábado (10).

A vítima ficou preso entre o volante e o banco do veículo. De acordo com as equipes do CBMAM, o homem estava consciente.

Após a retirada da vítima, os bombeiros militares a deixaram aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).