Bombeiros resgatam corpo de jovem desaparecido na Ponta Negra

O corpo do jovem João Vinícius Neves, de 20 anos, foi encontrado, ao fim da manhã desta segunda-feira (27), imergido nas águas do Rio Negro, próximo à praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

De acordo com os familiares da vítima, o jovem estava na companhia de parentes e amigos, na noite de domingo (26), quando resolveu tomar um banho no rio, minutos após ter lanchado. Na ocasião, outros conhecidos de João também foram nadar e, ao perceberem que o jovem não havia retornado, acionaram o Corpo de Bombeiros, a fim de efetuar as buscas pelo rapaz.

A família acompanhou os procedimentos de busca, ainda pela madrugada, e avistou o corpo no momento em que foi localizado pelos bombeiros, nesta manhã. A mãe da vítima relatou que não sabe o que aconteceu, mas revelou que o filho possuía um tipo de platina na perna esquerda – decorrente de um acidente de moto.

O cadáver foi removido para o Pelotão Fluvial, no Centro da cidade, de onde será recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

POR ACRÍTICA