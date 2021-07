Bombeiros resgatam corpo de adolescente desaparecido na Zona Oeste

Moisés e o amigo Edmundo tentavam pegar uma bola que caiu no igarapé. IMAGEM: Reprodução

DA REDAÇÃO – Na madrugada desta terça-feira, por volta das 0h30, foi localizado o corpo de Moisés Alves Araújo, 17, no igarapé da avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste de Manaus, pela equipe de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Moisés e outro amigo identificado como Edmundo Alencar Da Silva Neto, 17, brincavam de futebol numa área próximo quando a bola acabou caindo no igarapé. Eles pularam no local para resgatar o objeto, mas não tiveram êxito.

Um outro amigo dos adolescente vendo o desespero da dupla entrou na água, mas também começou a se afogar sendo salvo por populares e levado ao pronto-socorro.

Nas redes sociais circula um vídeo mostrando o momento dramático vivido pelos rapazes e seu desespero tentando se salvar sem êxito.

Confira o vídeo:

O Corpo de Bombeiros realiza por todo o dia de hoje buscas para localizar o outro adolescente.