O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu uma ocorrência de incêndio em vegetação no KM 2 da rodovia AM-070, próximo ao município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Conforme o Comando de Bombeiros do Interior (CBI), o atendimento ocorreu às 17h21 de quarta-feira (22/09).

Os bombeiros militares da auto bomba tanque AT-01 combateram o incêndio em vegetação em uma área de 250 m². Foram utilizados 2 mil litros de água para a extinção das chamas.