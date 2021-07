Bombeiros localizam corpo de segundo adolescente desaparecido

DA REDAÇÃO – Nesta terça-feira (13), por volta das 20h30, foi localizado o corpo do adolescente Edmundo Alencar da Silva Neto, 17, no lago do Franco, bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus.

Ele e o amigo Moisés Alves foram vítimas de afogamento quando tentavam buscar uma bola de futebol que havia caído no igarapé às margens da avenida Brasil, bairro Compensa, na zona oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos foram dificultados por causa da grande quantidade de lixo no local. Foi utilizada uma rede de pesca para localizar os corpos.