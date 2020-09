Bombeiros encontram restos mortais de vítima de explosão em Itamarati

Após dois dias de buscas no rio Juruá, no município de Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus), os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontraram, às 16h10 de ontem (15/9), partes de restos mortais. Os bombeiros acreditam que os ossos são do comandante da embarcação, Manoel Pereira da Silva, de 52 anos. Ele foi vítima de uma explosão que aconteceu perto do Porto de Itamarati no sábado (12/9).

De acordo com o subtenente BM Isaias Reis, comandante da equipe de mergulhadores, os ossos foram encontrados a pelo menos 200 metros do local da ocorrência.

“Com o impacto da explosão, o corpo da vítima não resistiu. Efetuamos buscas submersas e de superfície para encontrar. A profundidade do local onde foi achada parte do corpo (coluna vertebral e fêmur) media entre 10 a 12 metros. Além disso, a correnteza o rio possui velocidade de 3 nós, o que dificultou as buscas”, relatou o suboficial.

Incêndio da embarcação

O Comandante de Bombeiros do Interior (CBI), tenente-coronel BM Orleilso Muniz, informou, ainda, que o fogo já foi extinto na embarcação.

“As chamas já foram extintas na embarcação. Tanto os mergulhadores quanto os especialistas em operações de incêndio devem retornar para a capital nesta quarta-feira (16/9)”, informou a autoridade militar.

*Com informações do PMS