Bolsonaro terá semana tensa e de queda de braço com o Congresso

A possibilidade de perder o controle sobre o direcionamento de cerca de R$ 30 bilhões é a grande ameaça do Congresso contra o presidente Jair Bolsonaro nesta semana. Isso poderá ocorrer se Bolsonaro não cumprir o acordo feito pelo Planalto com lideranças partidárias. A votação, convocada para terça em sessão conjunta de deputados e senadores, vai medir o tamanho da crise causada semana passada pelo compartilhamento que ele fez de um vídeo chamando para atos contra o Congresso, segundo informa o Congresso em Foco.

Bolsonaro foi questionado nesta manhã por jornalistas se o acordo estava de pé. Mas não respondeu. Pelo entendimento construído com o governo, o veto de Bolsonaro seria derrubado, mas R$11 bilhões dos R$ 30 bilhões ficariam sob o poder de ministros. Parlamentares do Centrão, sobretudo, condicionam a manutenção do veto ao envio de um projeto negociado com o Executivo. O governo aposta nos senadores, por entender que há resistência maior entre eles para transferir o direcionamento de tantos recursos para o Congresso. O veto só será derrubado se houver apoio da maioria dos deputados e dos senadores.