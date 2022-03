Bolsonaro se reúne com ministros para decidir quem sai e quem fica

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu hoje (17) com os ministros do governo para coordenar a saída dos que vão disputar as eleições em outubro deste ano. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, após o mandatário participar de um evento solene de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada.

Os ministros que tentarão cargos nas urnas têm até o dia 2 de abril para deixarem suas pastas.

Deverão deixar a atual gestão os ministros:

• João Roma (Cidadania);

• Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia);

• Damares Alves (Direitos Humanos);

• Tarcísio de Freitas (Infraestrutura);

• Flávia Arruda (Secretaria de Governo);

• Tereza Cristina (Agricultura);

• Onyx Lorenzoni (Previdência e Trabalho);

• Gilson Machado (Turismo);

• Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional).

A maioria dessas pastas deverá ser ocupada por servidores que já compõem os ministérios, como secretários-executivos (caso do Ministério da Agricultura, que deverá ser ocupado por Marcos Montes).

Segundo as últimas declarações do chefe de Estado, o ministro João Roma vai concorrer ao governo do estado na Bahia, assim como Onyx Lorenzoni e Tarcísio de Freitas disputarão o cargo no Rio Grande do Sul e em São Paulo, respectivamente.

Pré-candidatura de Bolsonaro

Na semana passada, o PL anunciou que o partido irá lançar a pré-candidatura à reeleição do presidente no dia 26 deste mês. A legenda, porém, não divulgou o nome do vice que integrará a chapa presidencial.

Bolsonaro, contudo, tem estreitado relações com o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que está cotado para ser vice. Caso isso ocorra, o atual comandante do Exército, general Paulo Sérgio, deverá ser nomeado como substituto de Braga Netto.

Com informações do Uol