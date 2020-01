Bolsonaro retorna a Manaus em fevereiro

O superintendente da Suframa coronel Alfredo Menezes solicitou a vinda do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), para a primeira reunião do CAS (Conselho de Administração da Suframa) de 2020, marcada para o dia 20 de fevereiro.

A informação foi publicada na rede social de Menezes, nesta manhã.

No post, o superintendente afirma que Bolsonaro foi muito receptivo com a solicitação e garantiu que vai construir uma agenda a possibilidade de prestigiar o Estado e fortalecer a Suframa. “Temos uma expectativa muito positiva quanto a presença do presidente Jair Bolsonaro, nesta primeira reunião do Cas. Vou atualizando a todos sobre as tratativas desta vinda que será extremamente importante para o nosso Estado. O governo Bolsonaro tem destinado uma atenção especial para a nossa região e isso nos honra”, disse coronel Menezes.

A última vez que o presidente da República esteve em Manaus, foi no mês de novembro, na primeira edição da Fespim (Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus).

FONTE: EM TEMPO