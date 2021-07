Bolsonaro passa mal no Rio Grande do Sul

No palco do evento na UCS nesta sexta, ao lado do ministro Marcos Pontes (E), Bolsonaro tentava conter o mal-estar. FOTO: Lauro Alves / Agencia RBS

De passagem pelo Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro continua a apresentar soluços e dificuldade para falar, como já vinha demonstrando ao longo da semana.

Na tarde desta sexta-feira (9), durante seu pronunciamento de 10 minutos na Universidade de Caxias do Sul (UCS), na serra gaúcha, os soluços voltaram a ser percebidos pelos ouvintes, e Bolsonaro se mostrava abatido e com dificuldade para discursar. Ele tentava conter o mal-estar no evento de abertura da 1ª Feira Brasileira do Grafeno.

O problema já vinha se manifestando nos últimos dias. Ainda na quinta-feira (8), enquanto fazia sua habitual transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente mencionou que o soluço durava dias. Segundo ele, os espasmos teriam começado após um procedimento odontológico, ao qual fora submetido no dia 3 de julho.

— Peço desculpas, estou há uma semana com soluço. Talvez eu não consiga me expressar aqui adequadamente durante essa live — dissera Jair Bolsonaro, na transmissão ao vivo.

A maior parte da live de quinta-feira foi conduzida pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e foi encerrada mais cedo do que o habitual por causa da condição do presidente.

Na manhã desta sexta, na área externa do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro informou apoiadores que pouparia sua voz por causa do problema.

— Estou há sete dias soluçando e tenho dois discursos hoje e um amanhã, portanto, não vou falar muito. Estou poupando aqui falar — disse o presidente.

Consultado, o Planalto não se pronunciou sobre o estado de saúde de Bolsonaro até a publicação desta reportagem. (GZH)