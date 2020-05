Bolsonaro nomeia auxiliar de Ramagem para o cargo de diretor-geral da PF

Edição extra do Diário Oficial da União publicou o ato do presidente Jair Bolsonaro nomeando Rolando Alexandre de Souza para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

O novo diretor-geral da PF foi indicado pelo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, com o aval do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional n(GSI), general Augusto Heleno. Rolando era o “braço direito” de Ramagem na Abin.

O novo diretor da PF foi superintendente do órgão em Alagoas.

O decreto foi assinado pelo presidente e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, como em todos os atos.

Bolsonaro havia escolhido Ramagem para assumir o cargo, mas sua nomeação foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Por Coluna Cláudio Humberto