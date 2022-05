Bolsonaro estará na Marcha para Jesus e assessores chegaram hoje em Manaus

O Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro já teve a sua presença em solo manauara confirmada para o próximo sábado (28). Bolsonaro vem à capital amazonense para participar da tradicional Marcha para Jesus e os seus assessores já chegaram em Manaus para os preparativos da comitiva presidencial.

A Marcha para Jesus começou em Manaus há 28 anos, contando com a presença de apenas 400 pessoas. Na edição deste ano, o Corpo de Bombeiro já estima por volta de 600 mil pessoas participando da Marcha. Mas agora, com a confirmação da presença de Bolsonaro, o número de participantes pode ser muito maior do que esse.

Apesar da grande quantidade de pessoas participando da Marcha, no decorrer desses 28 anos não foi registrado um único incidente, fato que “certamente tem influência de uma força divina”, segundo o organizador do evento, Pastor Valdiberto Rocha. Apesar disso, a Marcha contará com a presença de uma grandiosa e capacitada equipe para cuidar da segurança dos fiéis.

– Nós vamos ter 1180 colaboradores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, IMMU e Detran – disse o Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Valdiberto Rocha.

Vários políticos que se confessam cristãos já participaram das outras 27 edições da Marcha para Jesus, mas essa é a primeira vez que a edição manauara terá o privilégio de contar com a presença do Presidente da República.

A presença do Governador do Estado Wilson Lima e do Prefeito David Almeida também já foram confirmadas. A organização do evento, inclusive, diz que os três representantes do poder executivo serão os únicos políticos que subirão ao palanque do evento.

– Eu estive no Palácio da Alvorada no dia 2 de maio e lá onde estavam todos os outros presidentes de conselhos de pastores das capitais brasileiras ficou acordado que nenhum político subiria no palanque onde o presidente estivesse –, disse o Pastor Valdiberto Rocha, Presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas (Omeam).

Certamente, esse é um fato que frustrará as pretensões de muitos pré-candidatos que já estavam se preparando para o evento mais com o sonho de aparecer nas fotos ao lado de Bolsonaro do que propriamente marchar em direção a Jesus Cristo.

TEXTO: Luciano Lima